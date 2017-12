Líder do PT na Câmara anuncia novo mutirão contra o 'Aedes'

BRASÍLIA - Algumas horas após a primeira reunião de coordenação política de 2016 com a presidente Dilma Rousseff, o líder do PT na Câmara, José Guimarães (PT-CE), anunciou uma nova mobilização nacional contra o Aedes aegypti na próxima sexta-feira, 19.

De acordo com Guimarães, o combate ao mosquito, que é vetor dos vírus da dengue, febre chikungunya e do zika, é a maior preocupação do Palácio do Planalto e foi a principal pauta do encontro desta segunda-feira, 15. "Não é uma campanha de governo, e sim da sociedade brasileira", disse.

"Para a nova mobilização, todos os ministros estão sendo chamados mais uma vez para dar aulas e apresentar campanhas práticas. O objetivo é permitir que a população possa participar individualmente na sua casa, dando a sua contribuição", explicou Guimarães.

A última ação nacional foi realizada neste sábado, 13. Para ele, o balanço do ato foi "muito forte e positivo", principalmente por causa da velocidade com que a campanha foi planejada e realizada. Fato que, segundo o petista, deve ser destacado por "todos aqueles que querem eliminar o mosquito".

Neste sábado, 13, todos os 31 ministros foram convocados a escolher uma cidade e demonstrar apoio público à mobilização. Apenas dois deles não conseguiram participar presencialmente, mas foram representados pelos secretários-executivos das pastas.

A presidente Dilma participou da campanha no Rio de Janeiro. Ao todo, 220 mil militares das Forças Armadas atuaram em 356 cidades de todo o País. A campanha atingiu mais de dois milhões de residências e consistiu na entrega de panfletos e conscientização sobre como eliminar os focos do Aedes aegypti.