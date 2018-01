Liminar garante vacinação de jovens em Santos

A partir do dia 21 de maio, pela decisão do juiz, também todas as sobras de vacinas deverão ser disponibilizadas para quaisquer crianças, adolescentes e gestantes que se dirigirem aos postos de vacinação. Se a vacina estiver disponível e não for aplicada, será aplicada multa de 1 mil reais.

A ação civil pública foi proposta no início da última semana pelo Defensor Público Thiago Santos de Souza. Segundo Souza, a situação é especialmente grave na cidade de Santos, onde a esmagadora maioria dos casos de H1N1 registrados são de crianças e adolescentes. Na cidade, em 2009, das 162 pessoas atingidas, 110 tinham de 0 a 19 anos.