Saúde

Lista das operadoras e planos que tiveram a comercialização suspensa

Veja a lista das operadoras e planos que tiveram a comercialização suspensa, assim como seus números de registro na ANS:

02 Outubro 2012 | 19h35

 

 ADMEDICO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A EMPRESA LTDA - 384003

413491995 - ADMEDICO I A H ENF

413492993 - ADMEDICO I A H O ENF

413495998 - ADMEDICO I A H APT

413500998 - EMP MENS AMB HOSP ENF

413504991 - EMP MENS AMB HOSP APTO

459845098 - I A H COPART ENF

AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ - 401081

458315089 - PLANO COLETIVO POR ADESAO TOP PLUS

459704094 - TOP PLUS

459705092 - CLASSIC COM OBSTETRICIA

459706091 - CLASSIC SEM OBSTETRICIA

461025093 - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL CLASSIC

ASL-ASSISTÊNCIA A SAÚDE - 411264

432702001 - AMIL REFERÊNCIA PF (PESSOA FÍSICA)

432703009 - MEDICUS 122 (PESSOA FÍSICA)

441040038 - SAÚDE 5 QC-12

432705005 - MÉDICUS QP(PESSOAL JURÍDICA)

441042034 - SAÚDE QC 12

441044031 - SAÚDE QC11

441048033 - SAÚDE QC 21

441049031 - SAÚDE QP 21

446614034 - SAÚDE 50 QC12

BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA - 370363

411488994 - PLENO GRUPAL PRÉ PAGAMENTO

705527997 - TEC SEG PLUS INDIVIDUAL/FAMILIAR

415706991 - ECONÔMICO GRUPAL - EMPRESARIAL

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A - 363766

448957048 - CAPIXABA AMIGO EMPRESARIAL ESPECIAL

450217045 - CAPIXABA AMIGO ESPECIAL COM OBSTETRÍCIA

448958046 - CAPIXABA AMIGO EMPRESARIAL EXECUTIVO

448959044 - CAPIXABA TOTAL EMPRESARIAL EXECUTIVO

450218043 - CAPIXABA AMIGO EXECUTICO C/OBSTETRÍCIA

450219041 - CAPIXABA PARTICIPATIVO ESPECIAL C/OBSTETRÍCIA

450220045 - CAPIXABA PARTICIPATIVO EXECUTIVO C/OBSTETRÍCIA

461241108 - CAPIXABA PARTICIPATIVO EMPRESARIAL ESPECIAL C OBST

461242106 - CAPIXABA PARTICIPATIVO EMPRESARIAL EXECUTIVO C OBST

463127107 - SÃO BERNARDO TOTAL EMPRESARIAL EXECUTIVO

463128105 - SÃO BERNARDO TOTAL EMPRESARIAL ESPECIAL

463130107 - SÃO BERNARDO TOTAL ESPECIAL

463131105 - SÃO BERNARDO TOTAL EXECUTIVO

463132103 - SÃO BERNARDO AMIGO ESPECIAL

464714119 - CAPIXABA TOTAL EMPRESARIAL ESPECIAL

CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO - 303623

440263024 - GOLD - ENFERMARIA AMBULATORIAL/HOSPITALAR

440264022 - GOLD I - APTO. AMBULATORIAL/HOSPITALAR

440265021 - MAXIM - APTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR

450225046 - PREMIUM - ENFERMARIA - AMB. HOSPITALAR COM OBSTETRICIA

450226044 - PREMIUM I - APARTAMENTO - AMB. HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA

EXCELSIOR MED S/A - 411051

436394019 - EXPRESS ODONTO I

436395017 - EXPRESS ODONTO II

436396015 - EXPRESS ODONTO III

436397013 - EXPRESS ODONTO IV

436400017 - EXTRA ODONTO III

436401015 - EXTRA ODONTO IV

436403011 - EXPRESS DONTO COMPULSÓRIO I

454975069 - EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO

457565082 - EXPRESS PB ENF SEM PARTO

454976067 - EXPRESS AL ENFERMARIA SEM PARTO

454977065 - EXTRA AL APARTAMENTO COM PARTO

454978063 - EXTRA AL APARTAMENTO SEM PARTO

457569085 - EXTRA PB APARTAMENTO SEM PARTO

457570089 - EXTRA PB APARTAMENTO COM PARTO

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE - 415405

407881991 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO PRATA

407880992 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO OURO

443725030 - INDIVIDUAL CO-PARTICIPATIVO OURO

407882999 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO BRONZE

407892996 - SANTA CASA SAÚDE BH - INDIVIDUAL COMPLETO OURO

407893994 - SANTA CASA SAÚDE BH - INDIVIDUAL COMPLETO PRATA

422322995 - SANTA CASA SAÚDE BH-EMPRESA COMPLETO PRATA C/CO-PARTICIPAÇÃO

443728034 - INDIVIDUAL CO-PARTICIPATIVO PRATA

450530041 - PRATA COM CO-PARTICIPAÇÃO

450531040 - OURO COM CO-PARTICIPAÇÃO

456706084 - TOTAL

456708081 - TOTAL CORP

456709089 - IDEAL

456712089 - IDEAL CORP

GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A - 325074

400307991 - STANDARD GLOBAL

400308990 - SPECIAL GLOBAL

400309998 - EXECUTIVE GLOBAL

400319995 - STANDARD GLOBAL

400320999 - SPECIAL GLOBAL

400431991 - PLANO STANDARD GLOBAL

404510996 - ESPECIAL

432843004 - PLANO REFERÊNCIA STANDARD PME

432844002 - PLANO REFERÊNCIA SPECIAL PME

432845001 - PLANO EXECUTIVE - PME

434527014 - STANDARD GLOBAL - CA

434528012 - SPECIAL GLOBAL - CA

436875014 - SELECT GLOBAL

440839030 - IDEAL

443022031 - IDEAL 200

443024037 - IDEAL EMPRESARIAL APARTAMENTO

444361036 - SPECIAL PREMIUM

444362034 - SPECIAL PREMIUM CA

444364031 - SPECIAL PREMIUM PME

445184038 - IDEAL 300

445187032 - IDEAL MAXI EMPRESARIAL APARTAMENTO

451309046 - ESPECIAL I PME

451310040 - ESPECIAL II PME

451311048 - VIP OURO I PME

459534093 - CLASSIC

459535091 - STYLE

459536090 - PRIME

459537098 - MASTER

459538096 - EXCELLENCE

459544091 - CLASSIC CA

459554098 - CLASSIC CE

459555096 - STYLE CE

460240094 - PRIME CE-PME

460241092 - EXCELLENCE CE PME

460243099 - CLASSIC CE PME

436541011 - PLANO ODONTOLÓGICO

451308048 - EXCLUSIVO PME

455079060 - IDEAL ENFERMARIA

464619113 - CLASSIC CE COP

460244097 - STYLE CE PME

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA - 309222

404299999 - ASSIM CARIOCA PLUS ESP EMPRESARIAL COM OBST

404307993 - ASSIM CARIOCA PLUS STD EMPRESARIAL COM OBST

426232998 - ASSIM MIX PLUS P SSM EMP QC COM OBSTETRÍCIA

441547037 - ASSIM MIX PLUS PSSM EMP QP COM OBST

464909115 - ASSIM SMART - IND QC COM OBST SEM COPART

464913113 - ASSIM UNIQUE - IND QC COM OBST SEM COPART

464917116 - ASSIM SPECIAL - IND QC COM OBST SEM COPART

464915110 - ASSIM SMART - IND QP COM OBST SEM COPART

467034125 - RIOCLÁSSICO - CORP QC COM OBST SEM COPART

466140121 - ASSIM CARIOCA 300 CORP QC C/ OBST SEM COPART

HBC SAÚDE S/C LTDA - 414352

439283023 - PRIME RE

441402031 - MASTER RE

461130096 - ALFA

461134099 - SAFIRA

MAYER SISTEMAS DE SAÚDE LTDA - 412244

MEMORIAL SAÚDE LTDA - 373010

447453038 - PLANO AMBULATORIAL INDIVIDUAL MEMORIAL TOP

447532031 - PLANO AMBULATORIAL COLETIVO EMPRESARIAL MEMORIAL TOP

456585071 - TOP EXPRESS

456570073 - TOP EXPRESS

OPERADORA IDEAL SAÚDE LTDA - 412171

435789012 - IDEAL SAÚDE BÁSICO COM CO-PARTICIPAÇÃO

435790016 - IDEAL SAÚDE ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO

447889034 - COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO

447890038 - COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA

447893032 - EXCELENCE

447892034 - COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA COM FRANQUIA

465745114 - GLOBAL BÁSICO

447894031 - GLOBAL APARTAMENTO

447895039 - GLOBAL ENFERMARIA

PORTO ALEGRE CLÍNICAS S/S LTDA - 346870

408880998 - AMB-A1

408910993 - HEA2

408911991 - HSA2

408941993 - HOD4

PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA - 302147

444213030 - PREVENT SENIOR ESMERALDA ENFERMARIA

444214038 - PREVENT SENIOR ESMERALDA APARTAMENTO

445140036 - PREVENT SENIOR TOPÁZIO

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A. - 326861

402791984 - PROMÉDICA REFERÊNCIA

402792982 - PLANO ESPECIAL

433787005 - CO-PARTICIPADO ESPECIAL

433793000 - CO-PARTICIPADO ESSENCIAL

433795006 - CO-PARTICIPADO ESSENCIAL

459131083 - PROMÉDICA REFERÊNCIA

459136084 - PLANO AMBULATORIAL

700250995 - ESSENCIAL

700252991 - STANDARD PLUS

REAL SAÚDE LTDA EPP - 381161

413765995 - SAUDE SAMARITANO REFERENCIA STAND SEM CO-PARTICIPACAO

413767991 - GLOBAL EMPRESARIAL ENFERMARIA

413768990 - GLOBAL EMPRESARIAL APARTAMENTO

413770991 - GLOBAL AGRESTE ENFERMARIA

413772998 - ESSENCIAL FAMILIAR APARTAMENTO

413773996 - ESSENCIAL FAMILIAR ENFERMARIA

413766993 - SAUDE SAMARITANO REFERENCIA ESPECIAL SEM CO-PARTICIPACAO

413771990 - GLOBAL AGRESTE APARTAMENTO

459660099 - ESSENCIAL EMPRESARIAL APARTAMENTO

461367108 - ESSENCIAL AGRESTE ENFERMARIA

413780999 - ESSENCIAL ENFERMARIA

464695119 - EXECUTIVO INDIVIDUAL ENFERMARIA

RECIFE MERIDIONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 410985

432716001 - SAÚDE PREFERENCIAL

459606094 - MEDIC SAÚDE

459828098 - SAÚDE BRASIL BÁSICO

461985104 - SAÚDE BRASIL GLOBAL APARTAMENTO

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. - 355097

422438998 - PLANO STANDARD

422440990 - PLANO STANDARD

705108995 - PLANO STANDARD

705109993 - PLANO EXECUTIVO

SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 403962

414998990 - HGU SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR

414999998 - HGU SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL

450776042 - HGU SAÚDE CO PARTICIPAÇÃO

461313109 - COLETIVO POR ADESÃO CO PARTICIPAÇÃO

SAÚDE MEDICOL S/A - 309231

457163081 - MASTER 620 A

457425087 - MASTER 520 E

457423081 - MASTER 520 A

427365996 - EMP AHCO PREF EXECUTIVO

457429080 - PLENO 320 E

SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA - 338362

415436993 - PLANO PREMIUM BLUE GR

415437991 - PLANO STANDARD BLUE GSP

416330993 - PLANO STANDARD BLUE GR

434204006 - PREMIUM BLUE GR CA

436385010 - STANDARD BLUE GR-SA

456389071 - SAFIRA

456501071 - STANDARD BLUE GSP CE 1

460155096 - ÔNIX PLUS - CE

460157092 - SAFIRA CE

700613996 - RUBI

700616991 - ÔNIX

700617999 - ÔNIX PLUS

434205004 - STANDARD BLUE GSP CA

460158091 - RUBI - CE

465209116 - CRISTAL REGIONAL - CE

701758998 - PREMIUM BLUE PAHOESP

SEMEG SAÚDE LTDA - 414280

 

454558053 - CORP

SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 311405

401544984 - PREMIUM ENFERMARIA REDE PRÓPRIA

401545982 - PREMIUM ENFERMARIA REDE CREDENCIADA

401546981 - PREMIUM ENFERMARIA REDE PRÓPRIA

401547989 - PREMIUM ENFERMARIA REDE CREDENCIADA

401548987 - PREMIUM APARTAMENTO REDE PRÓPRIA

401569980 - EMPRESARIAL PREMIUM APARTAMENTO REDE CREDENCIADA

462707105 - SM SAÚDE IDEAL PARTICULAR QUARTO COLETIVO COM OBSTETRICIA

437026021 - SMS-SPECIAL EMPRESARIAL

462698102 - SM SAÚDE IDEAL PARTICULAR QUARTO COLETIVO SEM OBSTETRÍCIA

SOCIAL-SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL - 315630

402743994 - SISSAÚDE ODONTO INDIVIDUAL

459573094 - INDIVIDUAL HOSPITALAR SEMI-PRIVATIVO

459839093 - INDIVIDUAL AMBULATORIAL ODONTOLÓGICO

459837097 - COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL C/ODONTOLOGIA II

459928094 - COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL HOSPITALAR COM ODONTOLOGIA

SOSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 410926

447049034 - STANDART SEM OBSTETRICIA EMPRESARIAL

447050038 - VIP SEM OBSTETRICIA EMPRESARIAL

453350040 - STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA

453351048 - VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA

455748074 - SOSAÚDE FLEX VIP EMPRESARIAL

455749072 - SOSAÚDE FLEX VIP

455750076 - SOSAÚDE FLEX STANDART EMPRESARIAL

455751074 - SOSAÚDE FLEX STANDART

TUIUIU ADMINISTRADORES DE PLANO DE SAUDE LTDA - 412252

434459016 - MEMORIAL TOP LINE C-OO

456608084 - TOP EXPRESS

UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 353574

UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - 347361

420451994 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL APT

420454999 - MEDCENTRO NACIONAL ADESÃO ENF

420455997 - MEDCENTRO NACIONAL ADESÃO APT

420450996 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL ENF

458836083 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL

458850089 - MEDCENTRO ESPECIAL ADESÃO

UNIMED GUARARAPES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - 327263

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 301337

445900038 - REFERÊNCIA

445901036 - PADRÃO

445902034 - INTEGRAL

445903032 - SUPREMO

445904031 - ABSOLUTO I

445907035 - REFERÊNCIA

445908033 - PADRÃO

445914038 - REFERÊNCIA

445915036 - PADRÃO

445916034 -INTEGRAL

445917032 - SUPREMO

445918031 - ABSOLUTO I

445920032 - ABSOLUTO III

455209061 - INTEGRAL UNIPLAN ADESÃO

455210065 - INTEGRAL UNIPLAN INDIVIDUAL

455211063 - PADRÃO UNIPLAN ADESÃO

455213060 - REFERÊNCIA UNIPLAN ADESÃO

455215066 - SUPREMO UNIPLAN ADESÃO

455216064 - SUPREMO UNIPLAN INDIVIDUAL

455223067 - ABSOLUTO 1 UNIPLAN EMPRESARIAL

455226061 - INTEGRAL UNIPLAN EMPRESARIAL

455227060 - ORIGINAL APARTAMENTO ADESÃO

455228068 - ORIGINAL APARTAMENTO EMPRESARIAL

455229066 - ORIGIANL APARTAMENTO INDIVIDUAL

455230060 - ORIGINAL ENFERMARIA ADESÃO

455231068 - ORIGINAL ENFERMARIA EMPRESARIAL

455232066 - ORIGINAL ENFERMARIA INDIVIDUAL

455234062 - PADRÃO APARTAMENTO EMPRESARIAL

455235061 - PADRÃO APARTAMENTO INDIVIDUAL

455236069 - PADRÃO UNIPLAN EMPRESARIAL

455240067 - REFERÊNCIA UNIPLAN EMPRESARIAL

455244060 - SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL

459378092 - PADRÃO APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL

461082092 - PADRÃO ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO

455910035 - SUPREMO

461193104 - SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO

461091091 - PADRÃO APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO

UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 301311

423070991 - UNIVIDA LOCAL BÁSICO - PESSOA FISICA

409839991 - UNIVIDA BÁSICO - PESSOA JURÍDICA

444773035 - UNIVIDA LOCAL ESPECIAL CO-PARTIPAÇÃO - PESSOA FÍSICA

444779034 - UNIVIDA BÁSICO - PESSOA FÍSICA - COM COP

457117087 - UNIMED EMPRESARIAL II - BÁSICO

457115081 - UNIMED EMPRESARIAL I - BÁSICO PARTICIPATIVO

460909093 - UNIMED ADESÃO I - BÁSICO PARTICIPATIVO

UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA - 343731

403735999 - UNI-NITEROI - III

417926999 - UNI-EMPRESARIAL-IX

417927997 - UNI-EMPRESARIAL-X

447052034 - UNIMED TOP I

451065048 - UNIMED PREMIUM E

451066046 - UNIMED PREMIUM I E

457681081 - UNIMED FÁCIL - PF - REGIONAL - ENFERMARIA

705568994 - PLUS I - ESTADUAL - COL.ADESÃO

UNIVERSAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A - 348520

458717081 - BÁSICO I COM PARTO

464727111 - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL PRATA 275

464726112 - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL PRATA 225

VIDA SAUDÁVEL S/C LTDA - 411213

409921994 - EXECUTIVO TOP

409936992 - EXECUTIVO TOP CO-PART

409966994 -STANDARD TOP CO-PART

434079005 - STANDARD VIX MAIS

434112001 - STANDARD VIX SAÚDE

439368026 - STANDARD VIX SAÚDE

439369024 - STANDARD VIX SAÚDE

449229043 - PREMIUM 650A

409916998 - PREMIUM 650A

434073006 - MASTER 450E

449230047 - STANDARD VIX SAÚDE

VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA - 412791

460044094 - SAÚDE PE 21 QC

460042098 - SAÚDE PE 210 QC

460048097 - SAÚDE PE 110 QP

460051097 - SAÚDE PE 11 QC

460052095 - SAÚDE PE 11 QP

VIVER SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA. - 403334

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