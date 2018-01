Livres de Ebola, enfermeira reencontra cão após quarentena

A enfermeira de Dallas tratada por Ebola teve uma reunião emocional neste sábado com seu "melhor amigo", um King Charles Spaniel, após o cão passar as últimas três semanas em quarentena sendo monitorado em busca do vírus mortal.

O cachorro, chamado Bentley, encheu Nina Pham de lambidas na cerimônia próximo ao abrigo em Dallas em que ele vinha sendo mantido em isolamento e cuidado por funcionários do canil em roupas protetoras.

