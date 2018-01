Lojas usam manequins "bombadas" para imitar corpos de academia

A mudança do padrão de corpo idealizado por mulheres frequentadoras de academias chegou às vitrines de lojas. Não nas roupas, mas nas próprias manequins usadas para expor camisetas, tops e shorts. Antes longilíneas, as modelos agora exibem braços musculosos, pernas grossas e abdome definido.

"A vitrine estampa o que está nas ruas e no imaginário das mulheres", reconhece Suyanne Delfino, gerente comercial da Expor Manequins, fábrica fornecedora de modelos para vitrines de pelo menos três marcas de roupas esportivas do País. "As marcas já perceberam. A consumidora quer que manequim seja reflexo de seu maior desejo: definição de músculos", completa.

A adoção de manequins com corpo mais atlético, beirando o bombado, começou há dois anos, durante os preparativos para Copa do Mundo. A aposta nesse novo padrão ganhou força e se mantém, agora de olho nas Olimpíadas. As medidas de braços e pernas aos poucos foram aumentando. A cintura, antes muito fina, começou a ficar mais próxima daquela apresentada por mulheres que fazem regularmente atividade física.