Lotes de Epocler, Dipirona e Coristina são recolhidos por empresa

SÃO PAULO - A farmacêutica Brainfarma, do grupo Hypermarcas, anunciou que vai fazer o recolhimento voluntário de 119 lotes de medicamentos produzidos entre janeiro e março do ano passado por causa de um "equívoco operacional no processo de pesagem".

Entre os remédios estão Epocler, Dipirona sódica, Amoxilina, Maracugina, Coristina e Biotônico Fontoura. O anúncio foi publicado no site da Anvisa nesta terça-feira, 3.

A empresa comunicou a medida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determinou a suspensão da distribuição, comercialização e uso de todos os produtos e lotes dos medicamentos.

Segundo a Brainfarma, os produtos não trazem riscos aos consumidores. "Não há indicações de que o uso destes medicamentos possa gerar efeitos adversos à saúde, além dos previstos em bula."

A lista com os nomes dos medicamentos e lotes suspensos está disponível no site da Anvisa.