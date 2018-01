Lula abre campanha de vacinação da gripe comum para idosos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Marisa Letícia e o ministro da Saúde José Gomes Temporão foram vacinados neste sábado, 8, contra a gripe comum, na Unidade Básica de Saúde Santa Teresinha, em São Bernardo do Campo, no primeiro dia de campanha de vacinação contra a gripe comum para pessoas acima de 60 anos.

"Não dói", disse Lula sorrindo aos jornalistas após receber a injeção no braço esquerdo, e ressaltou que faz a vacina há quatro anos e "nunca mais" teve gripe, por isso que incentiva a todos os idosos a procurarem os centros de saúde.

De acordo com informações da Agência Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe comum para pessoas com mais de 60 anos teve início hoje nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Sul do país, a vacinação contra a gripe comum e contra a influenza A (H1N1) - gripe suína - começou no dia 24 de abril e acaba hoje (8).