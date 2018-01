Madri prega fim de beijos e apertos de mão contra a gripe

o beije, não aperte a mão, diga olá" é o slogan que o Conselho de Medicina de Madri decidiu adotar para conter a gripe suína e lembrar à população que o melhor método para evitar a propagação do novo A(H1N1) é evitar o contato físico com outras pessoas.

"Neste momento, o melhor remédio para a pessoa não se contaminar ou propagar o vírus é a prevenção", afirmou à Agência Efe a presidente do conselho, Juliana Fariña, que também é catedrática e chefe do serviço de Anatomia Patológica do Hospital Clínico da Universidade San Carlos.

Juliana disse que a população deveria se inspirar na saudação japonesa e apenas inclinar a cabeça ao cumprimentar outras pessoas. Segundo ela, os espanhóis, "feliz ou infelizmente", são muito propensos "frequentar lugares muito movimentados" e "a tocar e a beijar mesmo pessoas que quase não conhecem".

Para divulgar a campanha que está lançando, Conselho de Medicina de Madri instalou em sua sede um banner de 30 metros com o slogan "Não beije, não aperte a mão, diga olá".

Escrito com letras verdes, "como símbolo de esperança", o painel ficará fixado pelo "tempo que for necessário".

A médica admitiu que há algum tempo já tinha comentado sobre o slogan com a ministra da Saúde, Trinidad Jiménez, e com um representante do setor da Comunidade Autônoma de Madri.

Para Juliana, lavar sempre as mãos, uma das principais medidas contra a gripe recomendadas pelas autoridades de saúde, é "mais difícil de cumprir" que simplesmente saudar pessoas dizendo "Olá!".

Embora sem saber se seu slogan será adotado por outros conselhos médicos, a especialista espera que ele ajude a população a adquirir "um hábito essencial" à contenção da doença.

No último dia 3, morreu em Gerona (Catalunha, nordeste), a oitava vítima da gripe na Espanha, uma mulher de 35 anos.