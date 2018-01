Mãe de paciente de gripe suína é internada no Rio

A mãe do segundo jovem internado com gripe suína no Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, também foi internada, com suspeita de estar com a doença. Ela, que tem cerca de 50 anos, se encontra em isolamento e passa bem, disse o médico Roberto Fiszman, chefe do Serviço de Epidemiologia e Avaliação do hospital, que destacou ainda que a situação é normal: "Era uma mãe que estava em casa com o filho doente", ponderou, classificando o possível contágio como "domiciliar". O diagnóstico final ainda depende do resultado de exames. Seu filho continua com febre, segundo o diretor da unidade, Alexandre Cardoso.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

"Não foi uma surpresa. O vírus continua circunscrito ao grupo de antes. Impedir que o vírus atinja outras pessoas é impossível. O que precisamos é tranquilidade para trabalhar sem respostas exageradas", declarou Fiszman.

No hospital, os funcionários não estão usando máscara - não há necessidade, segundo o médico (somente os pacientes precisam utilizá-la). A paciente foi submetida a exames que ficarão prontos nas próximas horas. De acordo com ele, se for confirmado, será o primeiro caso de transmissão autóctone: de pessoa para pessoa de um mesmo país, sendo que nenhuma delas esteve numa área considerada "de risco".

O rapaz está no quinto dia de enfermidade, mantendo febre desde a internação. Os sinais e sintomas respiratórios evoluíram nesta sexta-feira, 8. Não há evidência de pneumonia bacteriana, e permanece com quadro respiratório que sugere pneumonia viral. Ainda segundo a assessoria do hospital, ele amanheceu melhor, e permanece em tratamento.

O amigo que viajou ao México e lhe transmitiu o vírus Influenza A - no primeiro caso de contaminação dentro do Brasil - está "praticamente assintomático", mas só terá alta quando o ciclo do vírus tiver terminado, ou seja, ao final de dez dias, segundo o diretor do hospital, Alexandre Cardoso. As famílias dos dois, ambas da Ilha do Governador, zona norte do Rio, estão sendo monitoradas.

Hospital

Manoel Martins, diretor do Hospital Santa Maria Madalena, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, negou que os médicos tenham sido negligentes ao liberar o primeiro jovem internado com gripe suína - que acabou por se tornar o primeiro caso da doença confirmado no Rio. Segundo o relato da mãe, o rapaz chegou à unidade na última segunda-feira com febre branda, 37,5º. Foi medicado, fez um exame de sangue e liberado.

Com medo de ter contraído o vírus Influenza A no México, de onde havia chegado no sábado passado, ele próprio buscou informações na internet e procurou, na terça-feira, já com tosse, no Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, uma das unidades escolhidas como referência para internação nesses casos.

O diretor do Hospital Santa Maria Madalena disse que o episódio não foi comunicado à Vigilância Sanitária porque "naquele momento não havia necessidade". Dez funcionários da unidade que tiveram contato com o rapaz estão sendo monitorados, mas não apresentaram qualquer sintoma da doença e continuam trabalhando normalmente.

Aeroporto

Depois da confirmação da transmissão do vírus entre o jovem que esteve no México e seu amigo, a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro decidiu reforçar o monitoramento de passageiros que chegam de países em que foram registrados casos de gripe suína no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.

Às 9 horas, quem veio no voo da American Airlines de Miami foi recebido no setor de desembarque por agentes das secretarias de Saúde do município e do Estado e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e teve que preencher formulários com seus dados e a responder perguntas sobre seu estado de saúde, em entrevistas individuais. Nenhum deles tinha sintoma da doença.

O avião, da companhia American Airlines, foi impedido de parar no terminal, sendo direcionado a uma área distante do aeroporto. De lá, os passageiros seguiram para a sala onde estavam os agentes da Anvisa. A triagem, porém, não era rigorosa - muitos passageiros sequer foram perguntados sobre possíveis sintomas da gripe.

Casos suspeitos

Na Bahia, a Secretaria da Saúde informou que os exames de duas pessoas suspeitas de terem contraído a gripe H1N1 deram negativo. Os exames haviam sido enviados para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O Ministério da Saúde acompanha 30 casos suspeitos de Influenza A (H1N1) no País, além do novo caso no Rio. As amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial. Os casos suspeitos estão nos estados de São Paulo (12), Rio de Janeiro (1), Minas Gerais (4), Paraná (4), Distrito Federal (2), Goiás (2), Santa Catarina (1), Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (1), Ceará (1) e Rondônia (1).

Além disso, 25 casos estão em monitoramento, em oito Estados; e chegou a 123 o número de casos descartados. Os números referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9 horas deste sábado. No fim da tarde, o ministério divulgou nota informando que nenhum novo caso foi confirmado por exames laboratoriais neste sábado.

(Ampliada às 18h23)