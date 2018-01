Mãe que injetava botox na filha de 8 anos perde guarda da criança

Uma mãe britânica que reside nos Estados Unidos perdeu a guarda de sua filha após ter dado uma entrevista ao programa da TV americano Good Morning America na qual contou que aplicava botox em sua filha.

As autoridades da cidade americana de San Francisco decidiram tirar de Kerry Campbell a guarda de sua filha de 8 anos, Britney, após terem recebido inúmeras denúncias, depois que o programa foi ao ar.

De acordo com a mãe, ela resolveu começar a aplicar as injeções para que a filha se tornasse mais competitiva em concursos de beleza infantil.

Kerry Cambbell, uma esteticista, disse ter pego a ideia de utilizar botox a partir de outras mães cujas crianças participam de concursos de beleza.

''Todo mundo está fazendo isso e falando a respeito. Não estamos fazendo nada ilegal'', disse a mãe, durante a entrevista.

A filha Britney afirmou que às vezes chorava durante as injeções. Mas acrescentou que ela acreditava ficar mais bonita após as aplicações, porque o botox "reduzia as suas rugas".

