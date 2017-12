Mãe se diz 'arrasada' após perder bebê durante briga "Estou arrasada", afirmou hoje Gislaine de Matos Rodrigues Santana, mãe do bebê que morreu durante o parto, enquanto dois médicos brigavam no Hospital Municipal de Ivinhema (a 345 quilômetros de Campo Grande), no Mato Grosso do Sul.