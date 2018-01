Maior foguete lançado da costa oeste dos EUA decola com satélite secreto

O maior foguete já lançado da costa oeste dos EUA decolou na última quinta-feira da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, carregando um satélite altamente secreto, disseram fontes militares.

O Delta IV tem 71,63 metros de altura e seus motores produziram 906 mil quilos de propulsão, de acordo com o 3º Braço de Operações Espaciais da Força Aérea americana.

O lançamento ocorreu às 13h10 do horário local (19h10 em Brasília) e transportou uma carga do Escritório Nacional de Reconhecimento dos EUA, serviço de inteligência que reúne informações para a CIA e para o Departamento de Defesa. A natureza do material é desconhecida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, segundo publicou o jornal Los Angeles Times, analistas acreditam que o equipamento seja um satélite espião, capaz de tirar fotos detalhadas o suficiente para distinguir o modelo de um carro a centenas de quilômetros.

O foguete descreveu um arco sobre o Oceano Pacífico, cujo espetáculo foi visível em uma grande área. A United Launch Alliance, projeto conjunto das construtoras de foguetes Lockheed Martin Corp. e Boeing Co., informou em comunicado que o lançamento foi um sucesso.

A decolagem atrasou dois minutos para evitar o encontro com um objeto no espaço, que poderia se interpor no caminho do Delta IV, afirmou o porta-voz da United Launch, Michael J. Rein.

Esse foi o quinto lançamento de um Delta IV. Os outros quatro saíram de Cabo Canaveral, na Flórida.