Maior parte dos doadores de medula óssea no país é da Região Sudeste

BRASÍLIA - As mulheres e os cidadãos com menos de 45 anos de idade são os principais doadores voluntários de medula óssea no país. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) com base no cadastro dos 2 milhões de doadores voluntários. De acordo com o Inca, 88% dos doadores têm menos de 45 anos e as mulheres representam 56% das pessoas cadastradas.

O levantamento analisou também o número de doadores por região. O Sudeste lidera com 48% dos doadores . Em segundo lugar, fica a Região Sul com 25%, seguida pelo Nordeste com 14%. O Centro-Oeste e o Norte aparecem por último, com 8% e 5% dos doadores, respectivamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de o Sudeste estar em primeiro lugar, a tendência é diminuir a concentração de doadores na região. Há cinco anos, 57% dos doadores cadastrados estavam nos quatro estados do Sudeste - Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo -, segundo o instituto.

O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), administrado pelo Inca, é o terceiro maior banco de doadores do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Alemanha.

O doador precisa ter de 18 a 55 anos de idade e boa saúde. Para se cadastrar, o interessado deve preencher um formulário e se submeter à coleta de uma amostra de sangue, que será testada. Se for constatada compatibilidade com algum paciente, é feita a doação, que consiste em um procedimento cirúrgico para a retirada da medula do interior de ossos da bacia, por meio de punções. A medula se recompõe 15 dias depois. Para se cadastrar como doador voluntário, o interessado deve procurar os hemocentros estaduais.