Mais 3 pacientes com sintomas de gripe são monitorados no País

Mais três pacientes com sintomas de gripe estão sendo monitorados no Brasil: um em Minas Gerais e dois em Campinas, cidade do interior de São Paulo. No entanto, o Ministério da Saúde ainda não contabiliza estes novos casos e afirma que 20 pacientes estão sendo monitorados no País. Os novos números do Ministério da Saúde devem ser informados pelo ministro José Gomes Temporão, que tem entrevista coletiva marcada para às 16 horas desta quarta-feira, 29.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campinas notificou a Coordenadoria de Vigilância em Saúde sobre dois casos de síndrome gripal em observação no Hospital de Clínicas da Unicamp. A SMS informou que ambos não se encaixam no critério de casos suspeitos da gripe suína, mas estão sob observação para a evolução do quadro clínico.

Em Minas, subiu para quatro o número de casos monitorados. Na noite da terça-feira, 28, uma mulher, recém-chegada de Nova York, com sintomas de gripe e febre alta foi internada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. A paciente é médica retornou ao Brasil no domingo já com sintomas de gripe.

Manaus

Um stand de monitoramento das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, da Fundação de Medicina Tropical, da Anvisa e da Infraero foi montado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para tentar impedir a chegada do vírus H1N1, causador da gripe suína, em Manaus.

Desde segunda-feira, uma médica que desembarcou dos Estados Unidos em Manaus está em casa, em observação, com seu quadro clínico monitorado por médicos das secretarias de Saúde. Ela tem apresentado febre acima de 39º. De acordo com a assessoria de imprensa da secretaria municipal de saúde, a fiscalização vai se concentrar nos quatro voos internacionais do Eduardo Gomes e nos transatlânticos que ancoram nos portos de Manaus.

Ao ser feita a identificação de uma suspeita de gripe suína em determinado voo, o avião será levado para uma área restrita do aeroporto. O suspeito seria então isolado e teria amostras de material retirado de sua faringe para análise. Caso seja necessária a internação, ele será encaminhado para a Fundação de Medicina Tropical.

