Mais 4 pessoas morrem após contrair dengue no interior de São Paulo

SOROCABA - Mais quatro pessoas morreram após contrair dengue no interior de São Paulo, elevando para ao menos 50 os óbitos relacionados à doença no Estado. Em Marília, centro-oeste do Estado, a psicóloga Delfina da Conceição Guimarães, de 64 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 27, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário. O atestado de óbito menciona queda de temperatura, hipertensão e dengue como causas da morte. A doença tinha sido diagnosticada na segunda-feira.

A morte é a décima primeira na cidade atribuída à dengue. De acordo com a prefeitura, três casos foram confirmados por laudo do Instituto Adolfo Lutz e os outros aguardam o resultado dos exames. Protocolo do Ministério da Saúde exige que a confirmação da dengue como causa principal da morte só seja feita após a contraprova laboratorial por instituição oficial, no caso de São Paulo o Adolfo Lutz. A cidade está em estado de emergência, com 3 mil casos confirmados de dengue.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Penápolis, na região noroeste, a Secretaria de Saúde confirmou a quinta morte por dengue. Um idoso de 89 anos morreu quinta-feira, 26, na Santa Casa local. A causa da morte foi confirmada porque o paciente estava internado havia quatro semanas e já tinha passado pela investigação epidemiológica. Os outros quatro óbitos também tiveram confirmação por exames. Todas as mortes ocorreram este mês. A cidade tem 623 casos confirmados e 716 aguardando o resultado de exames.

A prefeitura de Limeira confirmou na quinta-feira, 26, mais duas mortes de pacientes com dengue, embora ainda falte a confirmação oficial. Uma mulher de 39 anos morreu no Hospital Humanitária e a outra vítima estava internada no Hospital Unimed. Com esses, o número de óbitos que podem ter sido causados pela dengue sobe para quatro este ano. Desde janeiro a cidade registrou 2.237 casos da doença.

Catanduva, no norte paulista, ainda tem o maior número de óbitos suspeitos: 18 pessoas morreram desde janeiro, sendo sete com a causa confirmada. Sorocaba, sudoeste do Estado, tem seis mortes - uma confirmada, as outras à espera dos exames, e Guararapes, na região noroeste, teve cinco pessoas mortas com dengue - quatro casos tiveram exame positivo, um deles confirmado na quinta. Boletim do Ministério da Saúde contabilizou até o dia 17 um total de 51,8 mil casos confirmados de dengue este ano no Estado, mas não faz referência a óbitos.