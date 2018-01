Mais cinco mortes por dengue são confirmadas no interior de São Paulo

SOROCABA - A Secretaria da Saúde de Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo, confirmou no final da tarde de quinta-feira, 12, três mortes por dengue, todas ocorridas neste mês.

Dois dos pacientes estavam internados em hospitais particulares - uma mulher de 73 anos, falecida no dia 7, e um homem de 80, que morreu no dia 6. A terceira vítima, um homem de 74 que se tratava na rede pública, morreu na última terça-feira, 10. A cidade tem 827 casos confirmados de dengue.

A doença também foi confirmada nesta quinta-feira, 12, como causa de duas mortes em Mogi Mirim, na região de Campinas, ocorridas em fevereiro. As vítimas são mulheres, uma delas com 28 anos, a outra com 69. O município tem 1.995 casos confirmados da doença.