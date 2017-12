Mais de 1 milhão de crianças já atualizaram vacinação em SP

Cerca de 1,1 milhão de crianças já compareceram aos postos de saúde do estado de São Paulo para atualizar a caderneta de vacinação. O balanço é da Secretaria Estadual de Saúde, com base em dados informados pelos 645 municípios paulistas até as 13 horas desta segunda-feira, 20.

Das crianças levadas aos postos em São Paulo desde o último sábado (18), quando foi iniciada nacionalmente a campanha para atualização da caderneta de vacinação, 86% estavam com suas vacinas em dia e não precisaram ser imunizadas. Todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer aos postos para fazer a averiguação.

No total, até agora no estado, foram aplicadas, em 152,4 mil crianças, 236 mil doses de vacinas que protegem contra 15 doenças, como paralisia infantil, pneumonia, febre amarela, gripe, rotavírus e meningite. Também foi disponibilizada, pela primeira vez, a vacina pentavalente, que imuniza contra as doenças difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B.

A campanha, que tem como meta em São Paulo atualizar a caderneta de vacinação de 2,9 milhões de crianças menores de 5 anos, segue até a próxima sexta-feira. Até o momento, 37,9% do objetivo foram alcançados. Os postos de saúde abrem às 8 horas e fecham às 17 horas.

A caderneta de vacinação é fundamental para comprovar quais doses já foram aplicadas, quais estão em atraso e quais deverão ser aplicadas nos meses ou anos seguintes. Caso os pais ou responsáveis tenham perdido a caderneta, a recomendação é que compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças na última vez, para que seja possível consultar a ficha de registro nos arquivos da unidade.