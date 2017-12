Mais de 18 milhões de pessoas já tomaram a vacina contra a gripe suína

O Ministério da Saúde informou que 18,31 milhões de pessoas já tomaram a vacina contra a gripe suína desde o início da campanha, em 8 de março, até as 18h do último sábado, 10, quando foi realizado o Dia Nacional de Vacinação contra a doença, destinado exclusivamente a jovens de 20 a 29 anos, gestantes, pacientes crônicos com menos de 60 anos e crianças de 6 meses a 2 anos de idade.

O resultado foi considerado satisfatório, com destaque para o bom desempenho obtido em São Paulo, onde somente hoje foram vacinadas 1 milhão de pessoas.

Para tomar a vacina, o cidadão deve levar documento de identidade e carteira de vacinação (os que tiverem). Em caso de dúvida sobre calendário e locais de vacinação, a população pode buscar informação nos sites da prefeitura e do Ministério da Saúde ou ligar para o Telessaúde: 3523-4025.

De 24 de abril a 7 de maio será a vez dos idosos participarem da campanha. A quinta e última etapa de vacinação, para adultos de 30 a 39 anos, será de 10 a 21 de maio. Essa faixa etária concentrou 15% dos casos de doença respiratória grave e 22% dos óbitos causados pelo vírus Influenza H1N1 em 2009.

Ao todo, o Ministério da Saúde adquiriu 113 milhões de doses para vacinar 91 milhões de pessoas contra gripe pandêmica. A partir da semana que vem, os laboratórios particulares já poderão comercializar a vacina, segundo informou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ele garantiu que serão tomadas todas as medidas necessárias para que todos os grupos vulneráveis sejam imunizados.