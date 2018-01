Mais de 4 mil morreram por infecção de Ebola

GENEBRA - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira, 10, que o vírus Ebola já atingiu 8.399 pessoas, matando 4.033 entre elas. Sete países têm registro de casos da doença; a maioria dos casos fatais se concentram nos países da África Ocidental como Libéria, Serra Leoa e Guiné.

O número de infectados registrados cresceu em 366 casos desde o último levantamento há dois dias. "Sabe-se que 416 profissionais de saúde contraíram o vírus, sendo 74 em Guiné, 201 na Libéria, 11 na Nigéria, 129 na Serra Leoa e um na Espanha", detalhou a OMS em comunicado.

Dentre o pessoal médico infectado, 233 morreram: 38 na Guiné, 95 na Libéria, 5 na Nigéria e 95 em Serra Leoa. Sobre os casos registrados fora do continente africano - um nos Estados Unidos e um na Espanha - a OMS indicou que até o momento não recebeu informações sobre novos infectados nesses países.

Na Nigéria, onde se registrou 20 casos com oito mortes, a Organização detalhou que os 891 casos que estavam sob observação completaram o período de 21 dias sem testar positivo para a doença, tempo correspondente à incubação do vírus. Uma situação similar é vista no Senegal, onde o mesmo período foi completado sem que se fosse registrado novos pacientes.