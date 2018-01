Mais de 70% dos brasileiros são contra legalização do aborto, diz pesquisa

SANTIAGO - No Brasil, 72,7% dos cidadãos se opõem à legalização do aborto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

Outros países que mostraram a maioria de seus habitantes contrários à ideia foram: Nicarágua (81,6%), México (70,8%) e Chile (66,2%). O objetivo do estudo é comparar as opiniões sobre o aborto nesses quatro países latino-americanos.

No Brasil, o aborto é despenalizado somente em casos de gravidez por violação e risco de vida para a mãe. No Chile e na Nicarágua, é proibido de todas as formas. Enquanto isso, no México o aborto só está despenalizado parcialmente desde 2007, na capital.

No entanto, a maioria dos entrevistados nesses quatro países concorda que se revisem as leis sobre o aborto. Essas porcentagens alcançam 94,4% no Chile, 94,2% na Nicarágua, 87,8% no Brasil e 82,8% no México.

A pesquisa se baseou em entrevistas realizadas entre abril e maio com cerca de 1,2 mil pessoas em cada um dos países analisados, maiores de 18 anos e de áreas rurais e urbanas, com uma margem de erro em torno de 2,8%.