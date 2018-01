Mais de 730 mil pessoas já se vacinaram contra o vírus Influenza

São Paulo, 28 - Nos primeiros três dias da campanha de imunização contra o vírus da gripe Influenza, foram vacinadas 733,4 mil pessoas em todo o estado de São Paulo. Do total, foram 533 mil idosos com 60 anos ou mais, 110,8 mil crianças com entre seis meses e dois anos de idade, 49,8 mil gestantes, 37,3 mil trabalhadores da saúde e 1,3 mil indígenas. Esses são os grupos incluídos na vacinação deste ano. Só na capital paulista e no ABC, foram vacinadas aproximadamente 241 mil pessoas.

A campanha começou em 25 de abril e segue até o próximo dia 13 de maio. Neste sábado, 30 de abril, os postos de saúde de todo o Estado estarão abertos das 8h às 17h para imunizar a população contra a gripe. Este ano, pela primeira vez, parte das vacinas contra o vírus Influenza foi produzida integralmente no Brasil, pelo Instituto Butantan.