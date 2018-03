Mais desmoronamentos podem atingir cidade antiga de Pompeia

Associated Press, AP

Mais edifícios no interior da antiga cidade romana de Pompeia podem desmoronar, disse no domingo o ministro da Cultura da Itália, um dia depois de uma casa de 2.000 anos, usada no passado por gladiadores, ter se reduzido a escombros.

O desmoronamento, numa das principais atrações turísticas da Itália, causou embaraço no governo. O presidente Giorgio Napolitano disse que o ocorrido era uma "desgraça para a Itália" e exigiu explicações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Cultura, Sandro Bondi, que foi a Pompeia para avaliar o estrago, informa a mídia italiana.

Dado o número de prédios que precisam ser restaurados, novos danos são virtualmente "inevitáveis", disse Daniela Leone, porta-voz da superintendência arqueológica de Pompeia."É uma área vasta, que requer manutenção, recursos", disse ela.

A casa que caiu no sábado era usada por gladiadores para treinar antes dos combates realizados num anfiteatro próximo, bem como por outros atletas. Também funcionava como armazém de armas e armaduras.

Acredita-se que tenham sido construída muito antes da destruição da cidade por uma erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79. A casa havia sido parcialmente destruída na 2ª Guerra Mundial, e teve partes reconstruídas.

Bondi sugeriu que infiltrações de água podem ter causado o desmoronamento, mas que afrescos na parte baixa das paredes talvez possam ser salvos.