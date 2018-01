Mais dois muros caem em Pompeia; Unesco decide investigar

Mais dois muros ruíram no sítio arqueológico de Pompeia, cidade destruída a 2.000 anos pelo vulcão Vesúvio. É o segundo desmoronamento registrado na área, que também é uma importante atração turística, em dois dias.

Autoridades buscaram minimizar o desabamento mais recente, afirmando que só atingiu a parte superior dos muros e não danificou o patrimônio artístico, mas os seguidos danos em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo estão se mostrando uma fonte de constrangimento para a Itália, e dando crédito às alegações de que toda a área sofre com abandono e descaso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os desmoronamentos chamaram a atenção de especialistas da Unesco, que viajarão a Pompeia na quinta-feira, 2, para inspecionar o dano e procurar outras áreas em perigo.

Cerca de 3 milhões de pessoas visitam as antigas ruínas a cada ano. Pompeia, uma cidade do Império Romano, foi destruída no ano 79 por uma erupção do vulcão Vesúvio. A tragédia soterrou a cidade sob 6 metros de cinza vulcânica, preservando os detalhes da vida, arte e arquitetura do mundo antigo.

Dois muros caíram nesta quarta, provavelmente por causa das fortes chuvas dos últimos dias, disse o gabinete da superintendência arqueológica da cidade.

Uma das construções atingidas foi a parte superior do muro da casa conhecida como "Pequeno Lupanar". Trata-se de uma casa vetada à visitação turística, e não do vasto Lupanar - bordel - decorado com afrescos eróticos e que é uma das atrações turísticas favoritas da cidade. Nenhum dos muros danificados tem afrescos, disseram autoridades.

O ministro da Cultura da Itália, Sandro Bondi, vem sendo criticado desde o desmoronamento, no mês passado, da Schola Armaturarum, uma casa decorada com afrescos onde gladiadores treinavam antes das lutas. Na terça-feira, o muro de um jardim antigo também caiu.