Mais duas cidades de SP confirmam mortes por gripe suína

Outras duas mortes causadas pelo vírus Influenza A (H1N1) foram confirmadas em São Paulo nesta terça-feira, 4. Os óbitos foram os primeiros registrados nos municípios de Itaí, a 300 km da capital paulista, e Cotia, na Grande São Paulo.

Segundo o secretário municipal de Saúde de Itaí, Nelson Nardocci, uma mulher de 46 anos faleceu no último dia 23. Os exames, feitos pelo Laboratório Adolfo Lutz, confirmaram a doença na segunda-feira. A moradora da cidade era portadora de vários fatores de riscos, que não foram divulgados devido ao sigilo médico.

Ela foi internada com pneumonia na Santa Casa da cidade e por conta do agravamento do quadro clínico foi transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu, segundo o secretário. Alguns membros da família da vítima, que estão sendo monitorados, apresentam sintomas de gripe, mas todos estão com boa evolução, de acordo com Nardocci.

Em Cotia, a vítima da doença foi um homem de 30 anos. Ele estava internado há 15 dias e seu quadro clínico evoluiu para pneumonia, insuficiência respiratória e choque. O paciente é considerado do "grupo de risco", uma vez que era fumante. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a evolução da doença no paciente foi acompanhada, tanto pelo hospital quando pela Vigilância Epidemiológica. A família foi orientada em relação aos cuidados para se proteger da doença.

Até o momento, 12 pessoas tiveram a doença confirmada em Cotia - 10 estão em tratamento e passam bem, uma delas está internada e a última foi a vítima fatal confirmada nesta terça. Outros 32 casos suspeitos ainda aguardam resultados dos exames.