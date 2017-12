Mais um caso suspeito de zika é investigado em Limeira

SOROCABA - A Secretaria de Saúde de Limeira, interior de São Paulo, investiga mais um caso suspeito de zika vírus na cidade. Uma mulher de 30 anos apresentou sintomas da doença e procurou uma unidade de saúde, no último dia 6. De acordo com a pasta, foram colhidas amostras para exames e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. A Vigilância Epidemiológica ainda investiga as circunstâncias em que a paciente pode ter adquirido o vírus.

Outros três casos estão em investigação desde o início deste mês, em Limeira, e todos envolvem mulheres na faixa etária entre 40 e 60 anos. De acordo com a prefeitura, as pacientes viajaram para outras cidades e, após o retorno, apresentaram os sintomas como febre e dores no corpo.

Todos os exames deram negativo para dengue, o que motivou a investigação do zika vírus. De acordo com a prefeitura, os casos também podem ser de sarampo ou rubéola, que têm sintomas parecidos. Os exames ainda não ficaram prontos.