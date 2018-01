Mais um colégio de SP antecipa férias por causa da gripe suína

SÃO PAULO - Mais uma escola particular de São Paulo decidiu antecipar as férias por conta da contaminação de dois alunos pela influenza A (H1N1), também conhecida como gripe suína. Assim como o Pueri Domus, o Colégio Magno anunciou neste domingo, 21, que encerrará antecipadamente as aulas deste semestre na unidade do Jardim Marajoara, zona sul da cidade, por causa da doença. A medida, que inclui o adiamento da festa junina da escola, tem como objetivo evitar a contaminação de outros alunos.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

De acordo com a direção da escola, os dois alunos, do 5º ano e do 9º ano, são irmãos e contraíram o vírus em viagem à Argentina. Eles já estavam afastados das aulas desde a volta do feriado, quando retornaram ao Brasil com sintomas da enfermidade, que foi confirmada por exames no Instituto Adolfo Lutz.

Os dois casos confirmados na escola Pueri Domus aconteceram na unidade Verbo Divino, também na zona sul da capital paulista, em um aluno da 6ª série do ensino fundamental e outro da 7ª série. Segundo a escola, os dois casos não são relacionados. Setenta e duas crianças estão sendo monitoradas. O Ministério da Saúde informou na sexta-feira, 19, que 180 casos já foram confirmados no Brasil, incluindo os estudantes do Colégio Magno.