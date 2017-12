Mais um colégio do Rio antecipa férias por causa da gripe suína

Após a confirmação de um caso de influenza A (H1N1) entre seus alunos, a direção do Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, no Rio, decidiu na última sexta-feira, 3, antecipar as férias. O recesso começou nesta segunda-feira, 6, e vai até o dia 3 de agosto.

Na página do colégio na internet, a direção afirma que foi informada do caso na sexta-feira pelo Posto Municipal de Saúde de Copacabana. No mesmo dia, em reunião junto à equipe pedagógica foi decidido antecipar as férias em caráter preventivo.

Segundo a direção, a medida "deve-se ao zelo com a saúde dos alunos, professores e funcionários". Por conta disso, todas as atividades programadas para o mês de julho estão suspensas até o segundo semestre. A festa junina, que aconteceria no último sábado, foi cancelada.

A direção da escola ainda orienta que os pais e responsáveis procurem seguir as informações disponíveis sobre a gripe suína e solicitou que eles fiquem atentos ao site do colégio, já que ele será o principal meio de comunicação com a comunidade educativa (pais, alunos, professores e funcionários).