Mais uma cidade no RS decreta emergência por gripe suína

SÃO PAULO - O prefeito de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Gil Marques Filho, decretou nesta segunda-feira, 29, situação de emergência no município em razão da gripe suína. De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial da cidade, estão suspensas as aulas em todas as instituições de ensino públicas e privadas no município, pelo prazo de dez dias, contados a partir desta segunda-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada após a descoberta de dois casos suspeitos na cidade. A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde intensificou durante a última semana o trabalho de monitoramento e orientação às pessoas que ingressam no município pela aduana da Receita Federal, no cais do porto, provenientes da Argentina e demais países vizinhos.

Na semana passada, outro município gaúcho, São Gabriel, decretou situação de emergência, suspendendo as aulas em todas as escolas e proibindo eventos que reúnam muitas pessoas. Neste domingo, 28, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte causada pela gripe suína no Brasil. A vítima é o caminhoneiro Vanderlei Vial, de 29 anos, que foi internado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, após retornar da Argentina, onde contraiu o vírus.