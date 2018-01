Malaios cultuam javalis e ignoram gripe suína

Milhares de malaios hindus procuram bênçãos para um grupo de porcos selvagens, que acreditam possuírem poderes mágicos, fazendo pouco caso da epidemia da "gripe suína", reportou um jornal local nesta segunda-feira, 4.

O periódico Sun reportou que um templo hindu no estado de Perak no noroeste da Malásia está atraindo milhares de seguidores fiéis todos os dias, fervorosos para alimentar e tocar dezenas de porcos selvagens.

Os porcos que começaram a aparecer perto do templo há um ano, são cultuados pelos devotos por terem poderes mágicos e trazerem boa sorte. Os visitantes chegam de locais longínquos como Cingapura e Tailândia.

"Pessoas vem oferecer comida e então marcam um número no corpo do porco para ter mais sorte", reportou Ah Tong, um voluntário do templo.

Uma visitante do templo, Lai Chin Cheng, afirmou que não está preocupada com sua saúde por tocar nos porcos, apesar dos alertas sobre um novo tipo de vírus que está inicialmente associado ao animal.

"As pessoas dizem que o acontece aqui é um milagre, então está tudo bem", disse Lai.