Mamografia sem pedido médico já pode ser agendada em São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo iniciou nesta segunda-feira, 17, o agendamento de mamografia sem necessidade de pedido médico para mulheres com idades entre 50 e 69 anos. O programa, anunciado no início de fevereiro, tem como objetivo melhorar a detecção precoce do câncer de mama.

Até o final do mês, poderão solicitar o exame mulheres nascidas em anos pares e que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de março, as nascidas em ano par deverão solicitar o procedimento sempre em seu mês de aniversário.

As mulheres que nasceram em ano ímpar só poderão agendar em 2015, mas caso a paciente esteja há mais de dois anos sem realizar o exame, ela poderá fazer o pedido agora.

O agendamento deve ser feito por meio do telefone 0800 779 0000. Segundo a secretaria, mais de 300 unidades da rede pública estadual realizarão o exame. A estimativa é que as mulheres façam o procedimento no mesmo mês da solicitação ou em até 45 dias.