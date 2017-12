Manifestação de médicos residentes em greve para avenida em SP

Cerca de 80 médicos residentes, em greve por tempo indeterminado, promoveram uma manifestação no fim da manhã desta quarta-feira, 1º, na Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os manifestantes se alternavam entre os dois sentidos da avenida, bloqueando totalmente o trecho na altura do número 535 da via, no período das 12 horas às 12h30, provocando lentidão na região.

Reivindicações

A categoria quer 38,7% de aumento na bolsa-auxílio de R$ 1.916,45. Há uma semana, foi oferecida ao governo a contraproposta de 28,7% imediatamente e 10% no próximo ano. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), as reivindicações começaram há cerca de quatro meses e a greve foi o "último recurso ante a indiferença do governo".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente da ANMR, Nivio Moreira Junior, aponta que a bolsa-auxílio está congelada desde 2007.