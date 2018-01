Mapeamento genético de idosos de SP encontra 207 mil mutações nunca vistas

Pesquisadores do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (USP) estão a um passo de tornar público o maior mapeamento genético de idosos saudáveis da América Latina. Serão dados de 1.324 pessoas com mais de 60 anos da cidade de São Paulo. Em uma primeira fase, já foram identificadas 207 mil mutações genéticas nunca antes descritas na literatura médica - o que significa que são mutações particulares da população paulistana, que é amplamente miscigenada.

Mas, na prática, qual o impacto de termos detalhado o sequenciamento genético de idosos saudáveis? O principal deles, explica Mayana Zatz, professora e geneticista que lidera o centro de pesquisas genômicas da USP, é saber o quão grave uma mutação genética pode ser para uma pessoa no futuro. Ao identificar em um paciente uma mutação potencialmente perigosa, o médico poderá consultar esse banco de idosos que está sendo criado e descobrir se algum deles possui essa mutação.

A partir daí, descobrirá se aquela mutação tem ou não efeito tão nocivo ou, ainda, se existem mutações que são “protetoras”. “E isso já está acontecendo, pois parte dos dados já está disponível para consulta gratuita”, diz Mayana.

Entre as novidades dessa primeira parte da amostra, o grupo de pesquisadores identificou 7 pessoas com variantes genéticas potencialmente patogênicas e causadoras de câncer, mas apenas 2 reportaram câncer. Uma das hipóteses mais prováveis é que aquela variante genética não era tão nociva quanto se acreditava anteriormente. Outra possibilidade é que, se a doença não se desenvolveu como era esperado, os pacientes devem carregar uma ou mais variantes genéticas que a protejam do gene causador do câncer. “Esse será um grande foco da nossa pesquisa: procurar genes protetores”, afirma a líder do grupo de estudo.

Outra mutação já avaliada foi a que causa a fibrose cística, uma doença pulmonar grave que é descoberta com o teste do pezinho, após o nascimento do bebê. Segundo os pesquisadores, a mutação causadora da doença mais comum no mundo se chama DeltaF508, está presente em 1 a cada 40 pessoas e representa de 50% a 60% dos casos, segundo bancos de dados europeus. As análises do genoma dos idosos brasileiros, no entanto, mostrou que essa mesma mutação está presente aqui em apenas 1 a cada 200 pessoas - 30% dos casos.

Além disso, os pesquisadores identificaram sete mutações relacionadas à fibrose cística nos brasileiros. Isso demonstra que, para identificar a doença por aqui, não basta procurar a principal mutação descrita no mundo, é preciso avaliar variantes até agora desconhecidas.

Receita. Michel Naslavsky, coordenador do grupo de estudos, e Mayana comemoram. “Tínhamos receitas picotadas e o sequenciamento pegou cada pedacinho dessas receitas e os colocou na página certa. Conseguimos ler as receitas e as comparamos com outras para descobrir variações. Em algumas receitas, você precisa usar 75 gramas de açúcar e não 76 gramas. E é isso que estamos avaliando. Se alguma variação genética pode ou não ser danosa”, diz ele. Segundo Mayana, o próximo passo será cruzar esses dados com dados clínicos.

No Brasil, a pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Geneticista estará no Summit Saúde Brasil do ‘Estado’

A professora e geneticista Mayana Zatz, que lidera o centro de pesquisas genômicas da USP, é presença confirmada no Summit Saúde Brasil, evento que o Estadão realizará em 14 de agosto, no Sheraton WTC, em São Paulo.

Mayana participará da sessão “Big data na saúde: da teoria à prática”, na qual será discutido o uso maciço de dados em medicina e saúde. A pesquisadora debaterá com Edson Amaro Jr., coordenador da área de big data do Hospital Albert Einstein; Fernando Maluf, médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer; e Nicolas Toth, presidente da Healthways.

Em sua segunda edição, o Summit Saúde Brasil trará o que há de mais novo em gestão e tecnologia no setor, discutindo temas como aparelhos e medicamentos do amanhã, administração de custos e judicialização da saúde.

Entre os palestrantes confirmados estão o britânico Jack Kreindler, fundador do Center for Health and Human Performance; o americano Summerpal Khalon, diretor global de inovação da Oracle Health Sciences; e o italiano Francesco Fazio, sócio-diretor da Doblin, empresa de inovação do grupo Delloite.

O Summit Saúde Brasil é voltado para profissionais de saúde e medicina. Os ingressos estão à venda no site summitsaudebrasil.com.br. Há desconto para assinantes do Estadão.