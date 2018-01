Máquina portátil é aprovada para o tratamento de tumores cerebrais

SÃO PAULO - A agência americana que regulamenta fármacos, a Food and Drug Administration (FDA), aprovou o uso do primeiro aparelho médico indicado como alternativa à quimioterapia em casos de tumores cerebrais. O NovoTTF-100A é uma máquina portátil desenvolvida para o tratamento do Glioblastoma multiforme (GBM) recorrente que permite que o paciente mantenha suas atividades diárias enquanto recebe a terapia contra o tumor.

