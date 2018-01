Maranhão antecipa vacinação contra gripe suína para grávidas

A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão está antecipando a segunda etapa de vacinação contra a gripe suína. Programada, até então, para a próxima segunda-feira, a imunização de gestantes começará neste sábado, 20, em regime de mutirão. Até o momento, duas mulheres grávidas morreram em decorrência da doença e mais três óbitos estão sob suspeita em São Luís.

De acordo com o novo boletim da Secretaria de Saúde, foram notificados 24 casos até agora, sendo 15 suspeitos, sete confirmados e dois descartados. Além disso, do total de notificações, 11 exames de pacientes suspeitos aguardam o resultado. Os procedimentos estão sendo feitos no Instituto Evandro Chagas, no Pará.

Além disso, no domingo começa a vacinação de pessoas com doenças crônicas até 60 anos de idade e crianças entre seis meses e dois anos. Serão aproximadamente 300 postos de vacinação nos quatro municípios do estado, sendo 169 apenas em São Luís.

A vacina contra o vírus H1N1 começa a ter efeito de imunização de 14 a 21 dias depois de tomada a dose, com eficácia de 95%.