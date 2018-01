Marília tem a 12ª morte com suspeita de dengue

SOROCABA - Um idoso de 81 anos, internado com diagnóstico de dengue, morreu na noite de sábado, 28, no Hospital Universitário de Marília, no centro-oeste do Estado de São Paulo. É a 12ª morte com suspeita de dengue ocorrida este ano na cidade que convive com uma epidemia e está em estado de emergência. O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e o atestado de óbito aponta como causa hemorragia alveolar decorrente de dengue. A causa da morte ainda precisa ser confirmada por laudo do Instituto Adolfo Lutz.

Em todo o Estado, os casos de dengue se multiplicam e as mortes já são diárias. Já são pelo menos 53 óbitos confirmados ou sob investigação no Estado. Na sexta-feira, foram confirmadas mortes de pacientes com dengue em Salto de Pirapora, do tipo hemorrágico, e em Sumaré. Em Marília, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou no sábado mais 3.559 casos, elevando para 7.498 o número de infectados somente este ano.