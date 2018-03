Marinha recebe navio de assistência hospitalar no Amazonas

BRASÍLIA - A Marinha recebeu nesta terça-feira, 23, em Manaus, mais um Navio de Assistência Hospitalar (NasH). A embarcação Soares de Meirelles será composta por 44 militares, atenderá a população ribeirinha da Amazônia e contribuirá com atividades de Defesa Civil (em caso de operações humanitárias e catástrofes naturais), além de assistência médica e odontológica.

O navio foi adquirido pela Marinha do Brasil em agosto de 2010. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento médico e odontológico às populações ribeirinhas, em parceria com o Ministério da Saúde, as secretarias da Saúde do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, de Roraima e Rondônia, e com as secretarias municipais.