Matas virgens são o que os pandas gigantes precisam, aponta pesquisa

Os resultados de um estudo publicado recentemente na revista Biology Letters indica que os pandas gigantes precisam tanto de florestas primárias (matas virgens) quanto de florestas de bambu. O trabalho - concluído graças aos esforços de colaboração de cientistas da Academia Chinesa de Ciência, do Zoológico de San Diego (EUA), da Universidade Normal do Oeste da China, da Associação Chinesa para Conservação da Vida Selvagem e do Departamento Florestal de Sichuan - pode ajudar conservacionistas a criar planos estratégicos para proteger essa espécie ameaçada.

"Na pesquisa, mostramos que os pandas estão associados às florestas primárias mais do que a qualquer outra variável ecológica de bambu", disse o PhD Ron Swaisgood, um dos autores e estudioso desses animais no zoo de San Diego. "Essa descoberta indica que, para conservar a espécie, precisamos manter tanto o bambu quanto as matas virgens."

O levantamento, realizado entre 1999 e 2003, inclui dados coletados de pandas na província chinesa de Sichuan. Um elemento-chave para o sucesso desse esforço foi a escala do estudo, que contribuiu com informações importantes.

"Mapas e medidas de adequação de hábitat, porém, são apenas tão eficazes quanto hipóteses biológicas, por vezes influenciadas pela escala sobre a qual os dados são obtidos", afirma o estudo. "Modeladores de hábitat dos pandas não ignoraram os dados ecológicos disponíveis, mas têm sido forçados a confiar em dados recolhidos por escalas temporais e espaciais limitadas", acrescenta.

Os pandas gigantes são os únicos ursídeos que dependem de uma dieta quase totalmente herbívora, que consiste basicamente de bambu. Essa dependência revela a importância da manutenção das florestas de bambu na preservação da espécie. Informações sobre a necessidade adicional desses animais por matas virgens podem impactar os esforços de conservação deles no futuro.