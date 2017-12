Mato Grosso do Sul registra caso de raiva humana após 21 anos

Após 21 anos livre da raiva humana, o Estado de Mato Grosso do Sul registrou um caso da doença. O paciente, de 38 anos, está internado em estado grave no Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As informações são da Agência Brasil.

Segundo os médicos, o homem foi mordido por um cão infectado com raiva há mais de 40 dias, em Corumbá, no interior do Estado, mas só procurou atendimento médico no dia 13. Após o diagnóstico em Corumbá, o homem foi transferido para o hospital universitário em Campo Grande. A equipe médica aguarda a chegada de medicamentos vindos de Brasília para tentar reverter o quadro de coma induzido.

Este é o primeiro caso de raiva humana no Estado desde 1994.

Corumbá vive um surto de raiva animal. A Secretaria Municipal de Saúde intensificou ações de combate à doença, reforçando o alerta à população para que não deixe cães soltos pelas ruas da cidade, que registra nove casos de raiva canina. O Centro de Controle de Zoonoses trabalha em regime de plantão para vacinação e captura de animais com alterações neurológicas.