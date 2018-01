Médica morre vítima da dengue em Limeira

SOROCABA - A morte de uma médica com diagnóstico da doença pode ser o nono óbito causado pela dengue em Limeira, região de Campinas, interior paulista. A ginecologista Neyde Harumi Onishi, de 60 anos, conhecida na cidade, teve a doença diagnosticada no sábado e, após evolução severa no quadro, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Medical.

Ela morreu na tarde de domingo, 15.O hospital comunicou o óbito por dengue à Vigilância Epidemiológica de Limeira, mas a prefeitura informou que aguardará a confirmação da causa pelo Instituto Adolfo Lutz.

A morte da médica alarmou ainda mais a população que convive com a epidemia de dengue - a cidade tem 4.079 casos confirmados.