Médico entra aos berros em ala hospitalar durante visita de premiê britânico

A visita do primeiro-ministro britânico, David Cameron, e do vice-premiê, Nick Clegg, a um hospital em Londres na terça-feira era para ser um marco na política de saúde do governo de coalizão.

Em meio à conversa com pacientes e médicos, os dois líderes lançaram uma proposta de reforma da saúde pública do país.

Mas quem acabou roubando a cena foi um dos médicos, que entrou aos berros na ala onde Cameron e Clegg conversavam com um dos pacientes.

Ele estava indignado não com os políticos, mas sim com os cinegrafistas, que não tomaram precauções sanitárias em respeito aos pacientes, como dobrar as mangas das camisas.

Rapidamente, o premiê saiu em defesa do médico e pediu para os jornalistas "desaparecerem".

Os jornalistas disseram ter obtido permissão de uma das enfermeiras para entrar na ala sem lavar as mãos ou dobrar as mangas. Já Cameron e Clegg tiveram que tomar as precauções, pois estariam em contato mais direto com o paciente.

Durante a visita ao Guy's Hospital, no sul de Londres, os dois líderes anunciaram novas propostas para reformar o sistema de saúde britânico. O governo quer economizar 20 bilhões de libras até 2015. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.