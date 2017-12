Médicos brigam na mesa de parto e bebê morre no MS

A Prefeitura Municipal de Ivinhema (a 345 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul) divulgou nota nesta quinta-feira, 25, informando que demitiu dois médicos que teriam trocado socos durante um trabalho de parto no hospital municipal da cidade. Segundo a Prefeitura, a suposta briga e o atraso na cesariana teriam causado a morte do bebê nesta terça-feira, 23.

Veja também:

Colombianas realizam cesárea em grávida para roubar bebê

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Delegacia de Polícia da Comarca de Ivinhema está investigando os responsáveis.A assessoria de imprensa da prefeitura destacou que colocou uma psicóloga à disposição da mãe do bebê morto, Gislaine de Matos Rodrigues Santana.

Na nota, a administração municipal informa as medidas tomadas para apuração do caso. Foram elas: informar oficialmente (com cópia do boletim de ocorrência) o Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM); instauração de apuração e auditoria médica municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), para apurar os fatos administrativos.