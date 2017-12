Médicos da Unifesp protestam contra condições 'precárias'

BRASÍLIA - Médicos residentes do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), fizeram nesta quarta-feira, 1º, uma manifestação contra as condições precárias da instituição.

Em greve há nove dias, integrantes do maior programa de residência médica do País reivindicam a garantia da oferta de insumos usados no tratamento de pacientes, como medicamentos e material para realização de exames de imagem e mudanças na lógica para realização da triagem de pacientes.

"A ideia era entregar um documento para o ministro da Saúde pessoalmente", contou o presidente da associação de residentes (Ameresp), Diego Garcia. A previsão era a de que o ministro participasse de um evento na Unifesp, realizado nesta quarta.

Por problemas de agenda, no entanto, o debate foi feito por meio de uma videoconferência. No início da noite, o Ministério da Saúde divulgou nota afirmando que o hospital já recebeu este ano um adicional de R$ 24 milhões. De acordo com Chioro, os repasses federais destinados ao Hospital São Paulo estão e continuarão regulares.