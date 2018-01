Médicos de todo o País suspendem atendimento a planos de saúde

Médicos em todo o país vão suspender o atendimento a pacientes de planos de saúde por um período de até 15 dias. O protesto, na maioria dos estados, está previsto para começar nesta quarta-feir,a 10.

Esta é a quarta paralisação anunciada pela categoria em dois anos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), serão suspensas apenas consultas e cirurgias eletivas – serviços de urgência e emergência não serão afetados.

Sete unidades federativas anunciaram a suspensão do atendimento a todas as empresas de saúde suplementar do país. Em oito estados, o protesto vai atingir apenas operadoras de planos locais. Há ainda sete estados que irão realizar assembleias para definir os planos a serem atingidos.

Além do reajuste de honorários de consultas e outros procedimentos, a pauta de reivindicações inclui a inserção, em contrato, dos critérios de reajuste, com índices definidos e periodicidade e o fim da intervenção dos planos na relação médico-paciente.

De acordo com o vice-presidente do órgão, Aloísio Tibiriçá, as receitas dos planos de saúde no Brasil crescem, em média, 14% ao ano, mas o reajuste não é passado aos médicos. Segundo ele, o valor pago por consulta realizada já chegou a representar 40% dos gastos pelas operadoras, mas atualmente fica entre 14% e 18%.

“Defasou muito e está bem aquém da própria necessidade de sobrevivência do médico no consultório”, disse. “Vivemos um conflito permanente com os planos de saúde. Os quase 50 milhões de usuários estão em um gargalo de atendimento médico. Os planos não credenciam mais serviços ou mais médicos por contenção de custos”, completou.

Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que, entre 2003 e 2011, a receita das operadoras cresceu 192%, enquanto o valor médio pago por consulta aumentou 65%. Cálculos da própria categoria, entretanto, indicam que o reajuste foi 50%.

“A ANS suspendeu mais alguns planos por conta do tempo de espera. As emergências estão superlotadas, praticamente igual ao Sistema Único de Saúde (SUS). O mercado de saúde suplementar não atrai mais o médico, eles estão saindo. A situação vai piorar”, ressaltou Tibiriçá.

Para o vice-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Lairson Vilar, as operadoras têm “boicotado” tratamentos de alto custo, reduzindo períodos de internação e dificultando exames mais caros. Segundo ele, estudo feito em São Paulo indica que dois em cada dez usuários de planos de saúde têm procurado o serviço público no lugar das clínicas credenciadas. “É impossível oferecer um serviço de qualidade face a um desequilíbrio tão grande”, destacou.

Veja como será a greve em cada Estado:

Acre: todas as operadoras, de 10 a 17 de outubro

Alagoas: Assembleia prevista para 08/10

Amapá: não haverá suspensão de atendimento

Amazonas: Todas as operadoras no dia 15

Bahia: Hapvida, Amil/Medial, SulAmérica, Cassi, Petrobras, Geap, e Golden Cross, de 10 a 19 de outubro

Ceará: Não haverá suspensão de atendimento

Distrito Federal: Não haverá suspensão de atendimento

Espírito Santo: Assembleia prevista para 08/10

Goiás: Amil, Cassi, Capesep, Fassincra, Geap, Imas e Promed, de 17 a 19 de outubro

Maranhão: Unimed, Unihosp, Hapvida, Conmed, Saúde Bradesco, Multiclinica e Geap, de 10 a 24 de outubro

Mato Grosso: Grupo Unidas, dia 11 de outubro

Mato Grosso do Sul: Todas as operadoras, de 10 a 17 de outubro

Minas Gerais: Todas as operadoras, de 10 a 18 de outubro

Pará: Não haverá suspensão de atendimento

Paraíba: Assembleia prevista para 10/10

Paraná: Assembleia prevista para 08/10

Pernambuco: Saúde Bradesco, SulAmérica, Itaú Unibanco, Allianz, AGF, AIG e Hapvida, de 16 a 19 de outubro

Piauí: Todas as operadoras, de 10 a 14 de outubro

Rio de Janeiro: Assembleia prevista para 10/10

Rio Grande do Norte: Todas as operadoras no dia 10 de outubro

Rio Grande do Sul: Cabergs, Saúde Caixa, Geap, Centro Clínico Gaúcho, DoctorClin e SulAmérica de 15 a 17 de outubro

Rondônia: Todas as operadoras, de 15 a 17 de outubro

Roraima: Não haverá suspensão de atendimento

Santa Catarina: Agemed, planos de saúde regionais e todos os planos do grupo Unidas, de 15 a 19 de outubro

São Paulo: Golden Cross, Green Line, Intermédica, Itálica, Metrópole, Prevent Sênior, Santa Amália, São Cristovão, Seisa, Tempo Assist (Gama Saúde e Unibanco), Trasmontano e Universal, de 10 a 18 de outubro

Sergipe: Assembleia prevista para 08/10

Tocantins: Assembleia prevista para 08/10

Fonte: CFM