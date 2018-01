Médicos descobrem nova ferramenta cirúrgica: um lápis

No futuro, o grande companheiro dos bisturis poderá ser um lápis. Cirurgiões publicaram no veículo especializado bmj.com que o popular lápis da loja de varejo IKEA é melhor para marcar cortes em ossos do que as tradicionais canetas hidrocor.

Esses lápis são tão populares que há até uma página no Facebook chamada "adoro roubar os lápis da IKEA", mas seu uso cirúrgico ainda é uma surpresa para os médicos.

Especialistas dizem que "por mais populares que esses lápis sejam, ainda assim ficamos surpresos quando um deles nos é entregue durante uma cirurgia."

Infelizmente, eles dizem, a esterilização repetida significa que alguns deles quebrarão, mas mesmo esse problema pode ser resolvido com pequenos pedaços de silicone envolvendo o lápis. Talvez os designers da IKEA pudessem trabalhar essa ideia, sugeriu o autor.