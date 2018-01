Médicos do Evandro Chagas foram treinados para tratar Ebola

Tranquilos. Funcionários se disseram tranquilos sobre a suspeita de Ebola no câmpus. Segundo um servidor, a movimentação na área da fundação não foi alterada, exceto pela presença dos jornalistas que estão de plantão na entrada da Fiocruz. "Não notei nada de diferente", contou ele, acrescentando que não está preocupado com riscos de disseminação da doença. "Mas óbvio que, devido a ser uma doença como Ebola, estou acompanhando com atenção."

Entre os servidores, o clima é de tranquilidade. Um servidor contou que os trabalhadores já estão acostumados com a circulação de pacientes com doenças infecciosas, já que o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas é centro de referência. “O hospital recebe amostras para pesquisas e doentes de outros lugares, às vezes com infecções que nem foram identificadas ainda. Então a questão do isolamento faz parte da rotina”, lembrou o funcionário.

No caso suspeito de Ebola, outro tranquilizador para os empregados da fundação é que o transporte do paciente tenha sido feito com segurança, seguindo os protocolos. “Não foi um cara que chegou e ninguém sabia que ele estava infectado. Ele já chegou isolado. A transmissão não é como a da gripe, tem que ter um contato muito próximo”, acrescentou ele.