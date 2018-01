Médicos esperam que americano com ebola se recupere

Um voluntário norte-americano infectado com ebola que esta sendo tratado em Nebraska deve se recuperar totalmente, informou seu médico nesta quarta-feira. A equipe que cuida de Rick Sacra, de 51 anos, também disse estar esperançosa de que ele poderá deixar logo o Centro Médico de Nebraska, na cidade de Omaha.

"No entanto, nós ainda estamos um pouco alertas por causa da severidade e dos fatores desconhecidos da doença", disse a doutora Angela Hewlett, diretora-assistente da unidade de isolamento onde está Sacra. "Nós sabemos por experiência como fica a aparência de outros pacientes à medida que suas condições melhoram, mas como nós temos pouca experiência no tratamento do ebola, isso barra um pouco nosso otimismo."

O doutor Phil Smith, diretor médico da unidade, afirmou que as primeiras amostras de sangue do paciente enviadas ao Centro para Controle e Prevenção de Doenças mostraram uma diminuição na quantidade de vírus em seu sistema nos primeiros cinco dias do tratamento. Os médicos aguardam agora os resultados da segunda rodada de exames.

"Para que o doutor Sacra receba alta, precisamos de dois testes negativos de sangue que sejam realizados com uma diferença de tempo entre eles maior que 24 horas", disse Hewlett. "Se a segunda amostra de sangue mostrar a mesma tendência da primeira, nós poderemos realizar esses testes logo."

Sacra, que está hospitalizado em Omaha desde o dia 5 de setembro, recebeu um medicamento experimental durante sete dias, mas não está mais tomando a droga, informou o hospital em um depoimento. Ele também recebeu infusões do sangue de um médico que se recuperou da doença. Fonte: Associated Press.