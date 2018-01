Médicos já começaram redução de sedação em garoto que recebeu coração

São Paulo, 2 - A equipe médica que atende o garoto Patrick Hora Alves, de 10 anos, que recebeu transplante cardíaco no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), no Rio, no dia 15 de abril, já iniciou a redução da sedação do paciente.

Veja também:

Menino Patrick tem quadro clínico crítico, mas estável

Segundo boletim do hospital, Patrick ainda se encontra em estado crítico, mas estável. Ele vem respondendo bem ao tratamento e ainda necessita de suporte respiratório e renal, mas nos últimos dias, a sedação começou a ser reduzida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patrick foi a primeira criança a receber um coração artificial no Brasil, antes de passar por cirurgia para receber o transplante do órgão.