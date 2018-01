Médicos realizam evento em agosto, em SP, para debater saúde masculina

SÃO PAULO - Cinco sociedades médicas brasileiras se reunirão no dia 2 de agosto, em Hortolândia (SP), para debater a melhoria da saúde masculina, no 1º Fórum Nacional sobre Atenção Integral à Saúde do Homem.

Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos problemas de saúde que atingem a população masculina estão ligados às áreas de urologia, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia e psiquiatria.

Os médicos vão elaborar um documento a ser apresentado ao Ministério da Saúde, em novembro, para ter um posicionamento do governo em relação aos recursos e ações necessárias para aprimorar o atendimento e fortalecer a saúde masculina no Brasil.

O documento será assinado por representantes da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) também vão colaborar para a elaboração das recomendações.