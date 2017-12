Médicos residentes paralisam em 13 Estados por reajuste de bolsa

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br

Médicos residentes paralisaram as atividades em 13 Estados do País nesta quarta-feira, 14. Eles exigem reajuste imediato da bolsa para a categoria, 13ª bolsa, reajuste anual e licença maternidade de seis meses.

Os residentes também reivindicam garantia de pagamento de auxílio moradia e alimentação e cumprimento da jornada de 60 horas semanais. Ainda segundo a Associação Nacional dos Médicos Residentes, a paralisação é apenas um alerta, mas se não houver acordo, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As manifestações da categoria estão programadas para São Paulo, Amazonas, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina. Os protestos acontecem conforme a determinação de cada Estado.

Na terça-feira, 13, a paralisação aconteceu no Rio Grande do Sul e na quinta-feira, 15, deve ocorrer em Minas, Mato Grosso, Acre e Piauí, segundo a Associação Nacional de Médicos Residentes.

Cerca de 250 médicos residentes realizam uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 14, no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, centro de São Paulo.