Médicos são acusados em caso de 'sumiço' de bebê no Pará

A Polícia Civil do Pará concluiu inquérito sobre o sumiço de um bebê durante trabalho de parto no Hospital Maternidade do Povo, em Belém (PA). A jovem Lana Carla Silva Pimenta, de 22 anos, passou por todas as consultas do pré-natal mas, na hora da cesariana, realizada no dia 19 de abril, o médico negou que houvesse uma criança.

A possibilidade de gravidez psicológica foi descartada, já que os exames comprovaram que a jovem estava grávida. A polícia suspeita que um aborto possa ter acontecido após a 26ª semana de gestação, quando Lana teve perda de líquidos e de sangue durante três dias consecutivos.

O fato foi considerado "normal" pela equipe que a atendeu na unidade municipal de saúde da Marambaia.

Segundo a polícia, os três médicos responsáveis pelo caso foram indiciados por negligência. "Se todas as providências pertinentes por parte dos médicos tivessem sido adotadas, certamente não se chegaria ao desfecho que foi objeto da apuração desse inquérito policial", disse a delegada Mara Santos.